شاهد .. الممثلة التركية هاندا أرتشيل تُشعل الأنترنت بشورت قصير أظهر المستور من دبي !! (صورة)

انت الان تتابع خبر الممثلة التركية هاندا أرتشيل تُشعل الأنترنت بشورت قصير أظهر المستور من دبي !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على انستغرام أطلت النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ على متابعيها بصورة من أمام برج خليفة في دبي، برفقة صديقتها، مرتدية شورت أبيض قصير، وتوب أسود بذراع مكشوف، وسدلت شعرها وتمسك بيد صديقتها، وظهرن بكامل اناقتهن وسعادتهن، وتفاعل المتابعون مع صورة هاندا أرتشيل وتم تداول صورتها بشكل مكثف عبر صفحاتهم الشخصية.

ومن بين المتابعين الذين علقوا على صورة هاندا كانت لمتابع إماراتي فجّر الردود بتعليقه على الصورة، وكتب: "برج خليفة ودبي بأكملها أضاءت ونورت بوجود أجمل ممثلة تركية ملكة القلوب هاندا أرتشيل"، وتفاعل الكثير مع هذا التعليق مؤكدين ان النجمة التركية تنير اي مكان تزوره.

هذا وضجت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية بخبر انفصال هاندا عن حبيبها الممثل كرم بورسين بسبب مشاكل عديدة وقعت بينهما، بالإضافة الى حذف أرتشيل لحبيبها عن صفحتها الخاصة، وحذف جميع صورها معه، حتى التي جمعتهما بمسلسل "أنت أطرق بابي" إذ إعتبر البعض أنها لن تشاركه مجدداً بأي عمل.

كما انتشرت أخبار تفيد بأن هاندا أرتشيل على علاقة بصاحب إحدى الماركات التي أجرت إعلان لها، واسمه اتاساي كامر، ما جعل البعض يرجح انها انفصلت عن كرم لأجل رجل الأعمال، الا ان الصحفية بيرسين نفت هذا الخبر، وأكدت انه لا يمت للحقيقة بصلة.