شاهد .. مين أكثر ممثل تمنيتي تتجوزيه ؟ يسرا تخرج عن صمتها وتجيب بجرأة صادمة و دون خجل !!

انت الان تتابع خبر مين أكثر ممثل تمنيتي تتجوزيه ؟ يسرا تخرج عن صمتها وتجيب بجرأة صادمة و دون خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة يسرا في وقت سابق ضيفة على برنامج أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس المذاع على قناة ON وكشفت اسم الممثل الذي كانت تتمنى الزواج منه.

وقالت الفنانة يسرا: "كان نفسي أتجوز براد بيت ولو تقدم لي مكنتش هارفضه، بس أنا منكرش إن أحسن حاجة حصلتلي هي زواجي من خالد سليم، لأني بحبه جامد أوي".

وكشفت يسرا عن مواقف جمعتها بالنجوم الكبار خلال حديثها قائلة: "أنا أعرف فاتن حمامة وكنت لما بحتاج نصيحة بكلمها وعمرها ما بخلت عليا، وكنت لما باخد رأيها عمرها ما تقول الحل، ولكنها بتفتح سكة لحل المشكلة بطريقتها".

وتابعت يسرا: "رشدي أباظة كان شيك وذوق ومفيش حد زيه في معاملته لأي ست، أما عمر الشريف فكان حدوتة مش هاتتكرر، وكان كاتم أسراري، وأحمد رمزي كان دمه خفيف جدا وجدع".

وتحدثت النجمة المصرية عن كواليس عملها مع النجمة الراحلة شادية قائلة: "عملت مع الفنانة الكبيرة شادية في فيلم (لا تسألني من أنا) وضربتني بالقلم في مشهد، وكانت إيديها صغيرة لكن القلم كان قوي جدا، ونسيت الحوار بسبب قوة الضربة".