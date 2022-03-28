شاهد .. فنانة شهيرة أحبها صلاح السعدني بجنون قبل ربع قرن وتزوجها ابنه أحمد.. وصدمة غير متوقعة بشأن هويتها ؟!

انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة أحبها صلاح السعدني بجنون قبل ربع قرن وتزوجها ابنه أحمد.. وصدمة غير متوقعة بشأن هويتها ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

في عام 1986 قدم الفنان الكبير صلاح السعدني مسلسلا بعنوان «المكتوب على الجبين» مع الفنانة صابرين وخلال أحداث المسلسل جمعتهم قصة حب كبيرة.

وكانت أحداث المسلسل تدور في عهد الاستعمار الأجنبي، عندما يصل بلاغ لوكيل النيابة حسين بإصابة مواطن بطلق ناري ويسرع لاستجوابه فينطق اسم شقيقة زوجته ريم ويموت، ويستدعيها ليحقق معها ويكتشف أنها رائعة الجمال فيفتن بها، وبعد فترة تهرب ريم من القرية ويبدأ حسين في البحث عنها.

لكن الطريف في الأمر أن بعد مرور 25 عامًا فؤجي جمهور مسلسل «كله بالحب» الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، بزواج أحمد السعدني، الذي يجسد شخصية طارق من الفنانة صابرين، التي تجسد دور إلهام، ما دعا مستخدمو تويتر وفيس بوك إلى السخرية من الفكرة بقولهم إن هذا المشهد لا يجوز.