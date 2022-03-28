شاهد .. هل تذكرون ’’حمودة الأقرع‘‘ في فيلم "المشبوه" مع الزعيم عادل إمام.. استحمى بالجاز وفقد بصره ومات وحيداً بعد أن نبذه الجميع ؟؟ (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر هل تذكرون ’’حمودة الأقرع‘‘ في فيلم "المشبوه" مع الزعيم عادل إمام.. استحمى بالجاز وفقد بصره ومات وحيداً بعد أن نبذه الجميع ؟؟ (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

حمودة الأقرع في فيلم (المشبوه) وهامان في مسلسل (محمد رسول الله)، فنان موهوب أفنى حياته وصحّته على الفن، ورغم ذلك لم ينل أي تعويض عن المرض الذي عانى منه لسنواتٍ بسبب موهبته.

يعد فؤاد أحمد، واحد من الفنانين الذين عشقوا الفن ومنحوه حياتهم وصحّتهم، فهو أول فنان تخلّى عن شعره حيث حلق رأسه بالكامل من أجل أحد الأدوار، كما كان يسجّل الدور على كاسيت ويعيد سماعه وحفّظه.

ورغم ذلك فالفنان الراحل فؤاد أحمد يعد واحد من ضمن مظاليم هذا المجال، حيث عانى لسنواتٍ طويلة من العمى بسبب أحد الأدوار التي لعبها باحترافية شديدة، فابتعد عن التمثيل ورحل عن عالمنا دون تعويض.

من المحطات المهمّة والتي لا يعرفها الكثيرون عن حياة الفنان الراحل فؤاد أحمد، أنّه فقد بصره بسبب خطأ في “المكياج” في أثناء أدائه لشخصية (هامان) في مسلسل (محمد رسول الله)‏.

وحكى الفنان التشكيلي أيمن فؤاد، نجل الراحل فؤاد أحمد، قصّة فقدان والده لبصره بقوله: “والدي ابتعد عن التمثيل لسنوات قبل وفاته بعد أن فقد بصره”.

وتابع الفنان التشكيلي أيمن: “فقد والدي البصر بسبب خطأ في عملية المكياج في أثناء أدائه لشخصية (هامان) في مسلسل (محمد رسول الله)‏”.

واستكمل أيمن: “المكياج زمان كان مش زي المكياج دلوقتي، والدي كان بيعتمد على ألوان الزيت ودهان السيارات الدوكو في رسم وجهه وجسمه حتى يتماشى شكله مع ما يقدمه من الشخصية التاريخية”.

وواصل نجل فؤاد أحمد: “والدي كان بيعمل مكياج 5 – 6 ساعات عشان يعمل مشهد في نص ساعة، وكان بيقعد يصور بالمكياج ده طول اليوم”.

واختتم أيمن: “وكان بيعتمد أنه يشيله من على جسمه بالبنزين والجاز، فكان بيستحمى بهم، وتكرار العملية بشكل يومي أدت لتأثره بشكل صحي ففقد بصره، ولكن الحمد لله هو تعافى في آخر أيامه”.

ومن جانبه، كان الفنان الراحل فؤاد أحمد في آخر مقابلة صحفية قبل وفاته، أعلن الممثل الراحل أن المسؤولين أرسلوه منذ 10 سنوات لإجراء فحوصات على القلب، رغم أنه يعاني من العمى.

وأكد فؤاد أحمد حينها أن إدارة المستشفى رفضت وقتها إجراء الجراحة في عينيه بحجة عدم احتمال صحته، رغم أنه أجرى 3 عمليات جراحية بعد ذلك، ليرحل في 2010 إثر تعرّضه لأزمة قلبية.

أحبّ الفنان الراحل فؤاد أحمد التمثيل، لذا قرر بعد تخرّجه في كلية الآداب أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ليدرس التمثيل أكاديميّا.

وبدأ فؤاد أحمد وهو يدرس بالمعهد أولى خطواته بالفن، حيث شارك في عدد من المسلسلات الإذاعية بجانب المسرح، فقد عمل في مسرح الحكيم منذ عام‏ 1963‏ واشترك في عروض المدبوليزم‏.

وظهر لأوّل مرّة على شاشة التليفزيون عام 1967 بعدما شارك في مسلسل بعنوان “الرحيل”، ومن هنا توالت عليه العروض الفنيّة سواء بالمسرح أو التليفزيون أو السينما.

حتى حصل فؤاد أحمد على أشهر أدواره بالتليفزيون ألا وهو دور “هامان” في مسلسل (محمد رسول الله) عام 1981، كما تألق في نفس العام بالسينما من خلال دور “حمودة الأقرع” الذي جسّده في فيلم (المشبوه).

وبرع الفنان الراحل فؤاد أحمد في تقديم أدوار الشرير في العديد من الأفلام والأعمال الدرامية‏، وبعد فقدانه البصر شارك في مسلسل (جمهورية زفتى) و هو فاقد البصر كليًّا كنوع من وفاء أبطال العمل له.