شاهد .. سألوا الإعلامية ’’فاتن موسى‘‘ إيه أوحش حاجة في طليقك مصطفى فهمي ؟؟ لكن إجابتها الغير متوقعة صدمت الكل ؟!

انت الان تتابع خبر سألوا الإعلامية ’’فاتن موسى‘‘ إيه أوحش حاجة في طليقك مصطفى فهمي ؟؟ لكن إجابتها الغير متوقعة صدمت الكل ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

استمر زواج الإعلامية اللبنانية فاتن موسى من النجم مصطفى فهمي أكثر من سبع سنوات، وانفصلا بعد ذلك بشكل مفاجئ.

وأحدث نبأ انفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي احدى اللقاءات التلفزيونية مؤخراً سألوا فاتن موسى عن زوجها مصطفى فهمي: "اكثر حاجة وحشة في مصطفى فهمي إيه فردت أن اكثر حاجة وحشة فيه أنه بخيل!

وتزوجت من الفنان مصطفى فهمي عام 2015 دون إقامة حفل زفاف، بعد فترة قصيرة من طلاقه من الفنانة رانيا فريد شوقي, وهي تصغره بنحو 20 عام.