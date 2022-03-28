شاهد .. طليق الفنانة ’’أصالة نصري‘‘ يحتضنها أمام زوجها فائق حسن.. وردة فعل الأخير كانت صادمة وغير متوقعة !!

انت الان تتابع خبر طليق الفنانة ’’أصالة نصري‘‘ يحتضنها أمام زوجها فائق حسن.. وردة فعل الأخير كانت صادمة وغير متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

تصدر زفاف شام الذهبي ابنة أصالة نصري حديث مواقع التواصل حيث تم نشر فيديو جديد ظهر فيه طليق النجمة السورية وهو يحتضنها أمام زوجها فائق حسن.

وانتشر مقطع فيديو يجمع بين أيمن الذهبي طليق أصالة نصري وهو يحتضنها بتأثر شديد أمام زوجها الجديد فائق حسن في حفل الزفاف.

حيث استنكر الجمهور ابتسامة فائق التي كانت دائماً موجودة وعدم غيرته من هذا المشهد رغم حبه الكبير لأصالة.

أما أيمن وأصالة فكان واضحاً عليهما علامات التأثر الشديد في حفل الزفاف فاصالة بكت خلال غناء النجوم لابنتها أما أيمن فكان عاطفياً جداً.

وكانت قد ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر إلقاء القبض على خالد الذهبي ابن أصالة نصري قبل زفاف ابتها شام الذهبي بساعات قليلة

الأخبار التي انتشرت تتحدث عن إلقاء القبض على ابن أصالة في مطار القاهرة قبل ساعات من زفاف شام بتهمة حيازة المخدرات

خالد رد عبر موقع et بالعربي على الأخبار ونفى ما تم تداوله نفياً قاطعاً مشيراً إلى أنه لم يتم القبض عليه وهو كان منشغل بالتجهيزات لحفل زفاف شقيقته

وكانت قد أثارت صورة أيمن الذهبي طليق أصالة نصري وزوجها الجديد فائق حسن الكثير من الجدل حيث كشف أيمن والد شام عن سر هذا الأمر.

وفي مقابلة مع et بالعربي تحدث طليق أصالة عن صورة تم التقاطها مع زوجها فائق وقال أنها كانت مقصودة من أجل إثارة الجدل.