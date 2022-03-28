شاهد .. هذا الرجيم العجيب أفقد الفنانة صابرين 30 كيلو من وزنها خلال أسابيع قليلة فقط .. لن تصدقوا ماذا كانت تفعل يومياً ؟؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

بسبب دورها الشهير فى مسلسل أم كلثوم اكتسبت الفنانة صابرين وزنا زائدا وبعدها اختفت عن الأضواء لتعود بعد سنوات بقوام ممشوق. وتفاجأ جمهور الفنانة صابرين بخسارة الوزن ﻿الكبيرة﻿ التي حققتها الاخيرة حيث خسرت ما يقارب 30 كيلوغرام من وزنها خلال 3 أشهر. وقد أعلنت صابرين عن النظام الغذائي الذي اعتمدته لخسارة الوزن حيث خضعت لرجيم قاسي جداً بالاضافة الى انها اعتمدت ممارسة المشي لمسافات طويلة على معدة فارغة مع شرب كمية كبيرة من الماء يومياً. صابرين أكدت أنها اتبعت نظاما غذائيا يعتمد على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة والامتناع تماما عن السكريات والنشويات التى قد تضعف أمامها فى أيام العطلات والمناسبات فقط. يذكر أن آخر أعمال صابرين فيلم “الإنس والنمس” والذى تشارك فى بطولته كل من محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

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