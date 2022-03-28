شاهد .. سألوا الفنانة كندة علوش على الهواء إيه الممنوع في أوضة النوم؟ .. فأجابت دون تردد وصدمت الجميع بما أعترفت به !!

انت الان تتابع خبر سألوا الفنانة كندة علوش على الهواء إيه الممنوع في أوضة النوم؟ .. فأجابت دون تردد وصدمت الجميع بما أعترفت به !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

حلت النجمة السورية كندة علوش مؤخرا ضيفة على برنامج لايڤ من الدوبلكس الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على قناة أون أي الفضائية.

قالت الفنانة كندة علوش إنها ترتدي ملابس زوجها عمرو يوسف وتستعمل متعلقاته الخاصة و الشخصية لانه يحبها جدا ولا يرى في هذا العالم غيرها كما قالت إلا أنها ذكرت أنها كانت تقول لشقيقها إنه لقيط وليس من العائلة. بل وجدوه على باب مسجد.

وأضافت «علوش» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج “أبلة فاهيتا” المذاع أن عمرو يوسف يحبها جدا ولا يستطيع أن يري غيرها ويعاملها بكل رفق وحنية وعندما قامت أبلة فاهيتا بمعاكسة عمرو يوسف أمام كندة علوش. قامت كندة علوش بعمل حركة “خمسة وخميسة” لها خوفا من الحسد.

وعن كثرة الكلام قالت إن زوجها منعها من الكلام خاصة في غرفة النوم، وقالت إنه لا يحب الكلام في غرفة النوم لترد عليها أبلة فاهيتها المعروفة بجرأتها زوجك لا يحب الكلام في غرفة النوم، ستجبريني أتحدث في أمور لا أريد أن أذهب إليها لتنفجر علوش بنوبة من الضحك.