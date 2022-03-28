شاهد .. لهذا السبب الصادم انفصل صلاح ذو الفقار عن شادية ! ابنته كشفت السر دون خجل وبكل جرأة أمام الملأ !

انت الان تتابع خبر لهذا السبب الصادم انفصل صلاح ذو الفقار عن شادية ! ابنته كشفت السر دون خجل وبكل جرأة أمام الملأ ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

خلال حوار ببرنامج باب الخلق المذاع علي فضائية النهار ، خرجت المحامية مني ذو الفقار، ابنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار مؤكدة أن الفنانة شادية زوجة أبيها كانت تعاملهم بشكل جيد جدا ، ولا تتدخل في شئونهم أو علاقتهم بأبيهم.

ابنة الفنان الكبير "ذو الفقار " قالت :"أن صلاح ذو الفقار حافظ علي علاقة الألفة والمحبة مع والدتها "السيدة زينب"، حيث كانت تربطهما صلة قرابة وصداقة حقيقية".

وتابعت الابنة أنه كان يقضي معهم أيام الجمعة كاملة بشكل منتظم، مؤكدة أنهما لم يعلنا عن طلاقهما بشكل رسمي حتي توفاهما الله.

كما وأكدت دون أي خجل أن سبب انفصال والدها عن الفنانة الراحلة شادية يرجع في الأغلب لعدم قدرة شادية علي الإنجاب، رغم المحاولات المستميتة، حيث أجهضت أكثر من مرة، وخضعت لعدد من العمليات الكبرى.