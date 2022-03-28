أخبار اليمن : 4 شهداء وجرحى بقصف سعودي على مديريات بصعدة

4 شهداء وجرحى بقصف سعودي على مديريات بصعدة
استشهد وأصيب أربعة مواطنين اليوم بقصف مدفعي وصاروخي لجيش العدو السعودي على عدد من مديريات محافظة صعدة .
وأوضح مصدر أمني أن جيش العدو السعودي استهدف منطقة مران في مديرية حيدان بالقصف الصاروخي ما أدى لاستشهاد مواطن .
وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي قصف مناطق متفرقة في مديرية شدا الحدودية بالعديد من قذائف المدفعية أدت إلى إصابة مواطنين اثنين، تم إسعافهم إلى مستشفى رازح الريفي ، بالإضافة إلى إصابة مواطن بجروح بليغة إثر قصف على منطقة الرقو بمديرية منبه .
وجدد المصدر إدانته للجرائم الوحشية التي يرتكبها نظام العدو السعودي بحق المدنيين في المناطق الحدودية بالتزامن مع صمت الأمم المتحدة المطبق تجاه هذه الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان .
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