شاهد .. ملكة جمال.. اتفرج زوجة الفنان ’’هاني سلامة‘‘ التي يخفيها عن الإعلام وبناته يخطفن الأنظار بجمالهن الشديد !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ملكة جمال.. اتفرج زوجة الفنان ’’هاني سلامة‘‘ التي يخفيها عن الإعلام وبناته يخطفن الأنظار بجمالهن الشديد !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

دائمًا ما نجد عدد كبير من فناني الصف الأول يضعون ساتراً مغلقاً حول حياتهم الشخصية وتحديدًا الزوجية، وهذا ما يفعله الفنان هاني سلامة مع زوجته بيريهان قليلة الظهور الاجتماعي.

ولا ينشر الفنان المصري أي صورة معها أو مع أولاده كما يفعل الكثير من الفنانين، حتى ظهوره النادر في أي مناسبة فنية يكون بمفرده وليس برفقة أسرته.

المرة الأولى التي ظهر فيها الفنان المصري مع ابنتيه في مناسبة عامة، كانت في مناسبة ترفيهية أقيمت بمصر بصحبة زوجته وابنتيه الشابتين “مريم ومليكة” خالل حضورهم حفل ترويجي ألحد المؤسسات العقارية بمصر.

صورة هاني سلامة مع ابنتيه لفتت أنظار متابعيه وصدمت بعضهم أيًضا خاصة وأن عدد منهم لازال في مخيلتهم أن ابنتا هاني لازلاتا في مرحلة الطفولة وليس الشباب، كذلك علق البعض على الشبه الواضح بينه الفنان المصري وابنته الكبرى مريم، فيما رأى أخرون أن مليكة تشبه والدتها بريهان أكثر.

ومنذ زواجه من بريهان وهو حريص على اتباع هذه الطريقة وإبعاد أسرته عن أعين الكاميرات والحفاظ على خصوصيتهم دائًما، حيث نجح في ذلك بشكل كبير ولم تنتشر لهم أي صور تجمعهم إلا بشكل نادر.

وغياب زوجة هاني سلامة عن الظهور معه إلا نادرًا، كان يثير فضول الجمهور حيث أكثر ما لفت نظر الجمهور هو عدم لـجـوء بريهان لعمليات التجميل فيما تتهاتف زوجات المشاهير على إجراء التغييرات التجميلية، حتى أنها لم تلجأ لوضع الكثير من المكياج الذي يغير ملامحها.

كما نلاحظ أن بريهان الشريف لا تغّير في شكل إطلالتها أو تسريحة شعرها، حتى في المناسبات دائمًا ما تتعمد الظهور بنفس لوك الشعر الطبيعي والمنسدل.

وفي صور زفافهما نجد أن بريهان بدت أنحف بكثير، ولكن لم تختلف ملامحها، وقد مّر 15 عامًا على زواج هاني وبريهان الشريف، حيث تزوجا في 16 نوفمبر عام 2006 ورزقا بابنتين “مريم ومليكة”.