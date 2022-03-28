شاهد .. أخبار مقلقة من مستشفى الفنان (سمير صبري) .. هذا ما حصل وأفزع قلوب ملايين المصريين !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

ترقب كبير يعيشه محبو الفنان المصري سمير صبري، الذي تصدر ‏محركات البحث في الساعات الماضية، رغبة في معرفة آخر تطورات حالته ‏الصحية.‏ ويتواجد سمير صبري بمستشفى المعادي ‏العسكري منذ فترة قاربت الشهر. وذكر مصدر مقرب ‏أن «حالة سمير صبري الصحية مستقرة، وأنه أصبح أكثر نشاطاً وتفاؤلاً، خصوصاً ‏ بعد اهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحالته والتوجيه بعلاجه»، بحسب ما ذكرت صحيفة «الوطن» المصرية. وأضاف المصدر أنه «تتم تهيئته للجراحة، ولكن بحذر شديد ‏وصعوبة نظراً لتقدمه في العمر»، مشيراً إلى «صعوبة تحديد موعد دقيق للجراحة». وأكد المصدر أن «غرفة صبري دائماً ممتلئة بأصدقائه المقربين». وكان سمير صبري كشف في مداخلة تليفونية مع إحدى القنوات الفضائية عن تلقيه جلسات علاج كيماوي، مؤكداً أنه تغلب على السرطان، ولكن العلاج أثر في القلب، وهو ما يستدعي الخضوع إلى جراحة.

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