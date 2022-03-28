شاهد .. تخطت كل قواعد الأدب .. ما فعلته الفنانة الإماراتية أحلام في حفل الموريكس دور صدم الكل ؟!

انت الان تتابع خبر تخطت كل قواعد الأدب .. ما فعلته الفنانة الإماراتية أحلام في حفل الموريكس دور صدم الكل ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد النجمة الإماراتية أحلام الشامسي خلال مطالبتها بإبعاد الشباب عنها، خلال تواجدها في في حفل موركس دور انترناشيونال بنسخته الدولية الأولى في أتلانتس دبي.

وظهرت الفنانة الخليجية في اللقطات المصوّرة خلال قولها بانفعال أثناء تجمع عدد من المعجبين حولها: "بعدو الشباب عني"، ما أثار موجة من الجدل في التعليقات التي تضمنت قول أحدهم: "غريبة ليش يبعدون وانتي ماخليتي مطرب ما بوستيه في المهرجان في الرياض".

وردّت أحلام بإيضاح ما جرى قائلةً: "ما عم اقول بعدوا شوي، قلت بعد شوي".

وأضافت: "نادين (نجيم) كان وقت تكريمها فمستحيل من باب الذوق أوقف وأصور مع ميه شخص أنا بعرف الأصول وهذا البوست ما عجبني. شكراً".

ومُنحت الشامسي في الحفل جائزة "أفضل مطربة عربية" للعام 2021 عن ألبوم "فدوة عيونك". وأهدت أحلام جائزتها إلى "أم الامارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، معبّرة عن سعادتها أن يقام حفل "موركس دور" في بلدها الإمارات، بلد الدعم اللامحدود.

واختارت لجنة "موركس دور انترنشيونال" النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لتفوز بجائزة "أفضل ممثلة عربية" لعام 2021 عن دورها في مسلسل "صالون زهرة".