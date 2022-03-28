انت الان تتابع خبر تعالي نقرأ السيناريو في البيت.. غادة عبدالرازق تكشف لأول مرة عن تنازل كبير قدمته من أجل أن تصبح نجمة.. لن تصدقوا ماذا فعلت ؟ والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)
الفنانة غادة عبد الرازق تحدثت في وقت سابق أن منى فاروق أنها ليست الفنانة الشابة الوحيدة التي تعرضت للابتزاز واستغلال المخرجين لتحصل على دور في أحد الأفلام، بل هناك عدد كبير من الفنانات تعرضن لاستغلال أجسادهن للحصول على دور في فيلم أو مسلسل.
وصرحت غادة في إحدى لقاءاتها مع وائل الإبراشي أنها تعرضت لمحاولة استغلال بعض المنتجين والمخرجين لها في بداية مسيرتها الفنية.
وسألها الإبراشي هل اتعرض عليك انك تبيعي نفسك مقابل دور في فيلم، وكان ردها: اتعرض عليا أبيع نفسي عشان أمثل .. واتقالي عشان تمثلي لازم تيجي نقرأ السيناريو في البيت".
واستكملت:"اللي فرق معايا إني كنت مرتاحة ماديا .. بس في بنات تانية بتبقى محتاجة وبتروح".
وقالت عن تنازلها في فترة بدايتها الفنية والمتمثل بتقديم أدوارالكومبارس دون أي خجل: "اعتمدت على نفسي في عمر العشرين، ورفض أهلي في البداية دخولي الوسط الفني، لكنني أصريت على ذلك، وظهرت في أدوار صغيرة، وكان أهلي ينادوني وقتها بالـ كومبارس".
وأما بخصوص أعمالها الفنية فقالت عبد الرازق إن: مسلسل الكابوس من أحلي المسلسلات التي عملت بها، والفن لا يرتبط بالجمال، بل بالموهبة، وإن كان الجمال هو المقياس لجلس الكثيرون في منازلهم دون عمل، وأنا من الفنانات اللاتي تملكن الجرأة بالاعتذار عن تقديم عمل لا يعجب الجمهور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. تعالي نقرأ السيناريو في البيت.. غادة عبدالرازق تكشف لأول مرة عن تنازل كبير قدمته من أجل أن تصبح نجمة.. لن تصدقوا ماذا فعلت ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.