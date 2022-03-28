شاهد .. تعالي نقرأ السيناريو في البيت.. غادة عبدالرازق تكشف لأول مرة عن تنازل كبير قدمته من أجل أن تصبح نجمة.. لن تصدقوا ماذا فعلت ؟

انت الان تتابع خبر تعالي نقرأ السيناريو في البيت.. غادة عبدالرازق تكشف لأول مرة عن تنازل كبير قدمته من أجل أن تصبح نجمة.. لن تصدقوا ماذا فعلت ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

الفنانة غادة عبد الرازق تحدثت في وقت سابق أن منى فاروق أنها ليست الفنانة الشابة الوحيدة التي تعرضت للابتزاز واستغلال المخرجين لتحصل على دور في أحد الأفلام، بل هناك عدد كبير من الفنانات تعرضن لاستغلال أجسادهن للحصول على دور في فيلم أو مسلسل.

وصرحت غادة في إحدى لقاءاتها مع وائل الإبراشي أنها تعرضت لمحاولة استغلال بعض المنتجين والمخرجين لها في بداية مسيرتها الفنية.

وسألها الإبراشي هل اتعرض عليك انك تبيعي نفسك مقابل دور في فيلم، وكان ردها: اتعرض عليا أبيع نفسي عشان أمثل .. واتقالي عشان تمثلي لازم تيجي نقرأ السيناريو في البيت".

واستكملت:"اللي فرق معايا إني كنت مرتاحة ماديا .. بس في بنات تانية بتبقى محتاجة وبتروح".

وقالت عن تنازلها في فترة بدايتها الفنية والمتمثل بتقديم أدوارالكومبارس دون أي خجل: "اعتمدت على نفسي في عمر العشرين، ورفض أهلي في البداية دخولي الوسط الفني، لكنني أصريت على ذلك، وظهرت في أدوار صغيرة، وكان أهلي ينادوني وقتها بالـ كومبارس".

وأما بخصوص أعمالها الفنية فقالت عبد الرازق إن: مسلسل الكابوس من أحلي المسلسلات التي عملت بها، والفن لا يرتبط بالجمال، بل بالموهبة، وإن كان الجمال هو المقياس لجلس الكثيرون في منازلهم دون عمل، وأنا من الفنانات اللاتي تملكن الجرأة بالاعتذار عن تقديم عمل لا يعجب الجمهور.