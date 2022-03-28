شاهد .. لن تصدق من يكون نجل ‘‘اللمبي’’ محمد سعد.. نجم مصري دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من يكون نجل ‘‘اللمبي’’ محمد سعد.. نجم مصري دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

استطاع الفنان محمد سعد عمل كوميديا خاصة به وذلك من خلال تعدد مواهبة بين التمثيل والتقمص وقدرته على تقديم كثر من شخصية خلال العمل الفني الواحد، وذلك كما حدث في أشهر أفلامه، عوكل، وتقديمه لدور الست أطاطا.

اسمه بالكامل محمد سعد عبد الحميد إبراهيم، ومشهور فنياً باسم اللمبي نظراً لتقديمه هذه الشخصية في 5 أعمال فنية وهي:

مشروب الهوت أوريو أسرع مشروب ساخن سهل ولذيذ الناظر، واللمبي، واللي بالي بالك، واللمبي 8 جيجا، ومسلسل فيفا أطاطا.

ابن اللمبي عوام وكما نقول ابن الوز عوام، فقد ظهر أحد أبناء اللمبي معه في أحد أعماله الفنية، واستطاع خلال هذا الظهور أن يجذب إليه جميع الأنظار بسبب موهبته الفنية الكبيرة والتي ظهرت خلال هذا الدور.

إنه ابنه نور الذي ظهر لأول مرة معه في مسلسل شمس الأنصاري، وجسد دور شمس الأنصاري وهو طفل، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت لمدي الشبة الكبير بينة وبين أبيه.

وتفاجئ الجمهور عندما علم أن هذا هو نور ابن محمد سعد، فقد عرفوه من ملامحه، هناك شبه كبير بينه وبين والده اللمبي.

ورغم أن الدور تميز بصعوبة شديدة، استطاع نور تقديمه بحرفية عالية، وكأنه فنان كبير مما لفت له أنظار النقاد الكبار.

وتم عرض مسلسل شمس الأنصاري في شهر رمضان لعام 2012 وكان من بطولة محمد سعد ولقاء الخميسي، وفاروق الفيشاوي وأحمد عزمي ومحمود الجندي وأحمد سعيد عبدالغني.