شاهد .. لن تصدق بماذا كان يفطر الفنان فريد شوقي إذا صام في رمضان ! هدى السلطان فضحت سرّاً خطيراً لا يعرفه أحد !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق بماذا كان يفطر الفنان فريد شوقي إذا صام في رمضان ! هدى السلطان فضحت سرّاً خطيراً لا يعرفه أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة المصرية هدى السلطان تفاصيل اللقاء الأول بينها وبين الفنان فريد شوقي في حوار قديم لها مع صحيفة الأهرام. الفنانة قصّت قائلةً: “عرض أحد المنتجين عليّ احتكار جهودي الفنية لمدة 3 سنوات لحساب شركته، وذهبت لأستوديو الشركة، ودعاني المنتج لزيارة البلاتوه وقدمني إلى أبطال الفيلم، وكان من بينهم فريد شوقي، وجلست أشاهد التصوير". وتابعت: "كنا في شهر رمضان وكنت متعبة من الجوع، ولاحظت أن فريد يختلس النظر إليّ بين الحين والآخر، حتى انتهز فرصة إعداد الأضواء واقترب مني. ووفقاً للفنانة قد تحدث قائلاً: "تشربي حاجة ساقعة" فقلت: "لا.. أنا صايمة" وبدت عليه مظاهر الدهشةوهو يقول: "صايمة؟" فقاطعته قائلةً: "وبصلي كمان.. غريبة؟"، فقال: "أبدا.. أبدا" وغادرت الأستوديو بعد ذلك”. وروت أقاصيص متداولة أن بعض الفنانين كان بيأذن المغرب وهما يأخذوا كأس الخمر ومشيرين إلى فريد شوقي كأحد هولاء.

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