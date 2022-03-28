شاهد .. أنهيار الحالة الصحية للمعتصم مقداد نجم طيور الجنة .. والجمهور مصدوم و يدخل بحالة حزن شديدة !! (اتفرج صورة)

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انت الان تتابع خبر أنهيار الحالة الصحية للمعتصم مقداد نجم طيور الجنة .. والجمهور مصدوم و يدخل بحالة حزن شديدة !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لليوتيوبر ونجم قناة طيور الجنة المعتصم بالله مقدلد الشهير بـ عصومي تُظهره وهو بأوائل رحلته في العلاج من الديسك، وقد تمنى له عدد كبير من المتابعين السلامة وأن يتخلّص من هذه المشكلة الصحية.
وكان كشف "عصومي" عن فارق العمر بين والديه خالد مقداد ومروة حماد، وهو 9 سنوات تقريبا وفقا لما قاله في مقطع صوتي انتشر على يوتيوب، وأجاب عن سؤال اذا كان سيحضّر عرسا كبيرا حينما يتزوج، ليقول ان هذا الأمر بالنسبة اليه من الأمور الثانوية، لكن يتفهّم ان الفتيات يفضّلن ذلك.
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