شاهد .. تسريب صورة لنيللي كريم وهي في حضن ممثل شهير تتسبب في أزمة كبرى .. الوسط الفني مصدوم !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر تسريب صورة لنيللي كريم وهي في حضن ممثل شهير تتسبب في أزمة كبرى .. الوسط الفني مصدوم !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

وقعت الممثلة المصرية نيللي كريم في ورطة مع زوجها هشام عاشور وذلك بعد تسريب صورة لقبلة حميمة جمعتها بزميلها الممثل المصري هاني سلامة، وسط أخبار تتحدث عن طلاق.

صورة قبلة نيللي كريم وهاني سلامة الحميمة هذه والتي جمعتهما من احد اعمالهما التمثيلية، اثارت ضجة واسعة بعد نشرها مجدداً اليوم، إذ تساءل المتابعون عن توقيت تداولها اليوم، فيما اكد البعض ان الهدف هو الايقاع بينها وبين زوجها الذي يغار عليها كثيراً.

ومن ناحية اخرى، و قبل زواجها من هشام عاشور كانت نيللي كريم متزوجة من خبير التغذية هاني أبو النجا حيث أحرج زوج النجمة والدة ابنتيه مباشرة على الهواء وهناك مقطع فيديو يدل على ذلك.

هاني زوج نيللي كريم قال خلال استضافتها في برنامج قديم أنها أم رائعة وست بيت “هايلة” لكنه فاجأها في فيديو تم عرضه على الهواء عندما قال “التمثيل مش بتاعك”

هذا الكلام خلق جو من التوتر بالنسبة للنجمة المصرية التي طلبت رؤية مساعدتها وكان واضحاً أنها مصدومة من كلام زوجها.

لكن تبيّن أن المقابلة كلها هي عبارة عن مقلب بنيللي حيث لم يتم الاتفاق مع زوجها فقط لقول ذلك بل مع عدد من الجمهور لانتقادها بقسوة.

وبعد أن عرفت أن هذا الكلام كله مقلب ضحكت نيللي كثيراً ولكن كان التوتر واضحاً على وجهها وعينيها أيضاً.

وعاد وأطل هاني ليعبر عن حبه لزوجته ويؤكد أنها تتعامل مع كل دور يقدم لها بمنتهى الحب والشغف وأنه فخور بها ويدعمها للنهاية وأن ما قاله في البداية هو مقلب.