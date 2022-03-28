شاهد .. عازف الناي بفرقة أم كلثوم : أول ما شفتني قالت أنتو جايبينلي بواب.. لن تصدق كيف كان رد كوكب الشرق جريئاً للغاية وغير متوقع !!

انت الان تتابع خبر عازف الناي بفرقة أم كلثوم : أول ما شفتني قالت أنتو جايبينلي بواب.. لن تصدق كيف كان رد كوكب الشرق جريئاً للغاية وغير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

عازف الناي سيد سالم تميز بموهبة فريدة من نوعها، واستحق عن جدارة لقب أول عازف ناي في مصر فعشق الناي منذ أن كان في سن العاشرة، وتمسك به رغم رفض والده الشديد لتوجه نجله.

وقال سيد سالم في لقاء تلفزيوني سابق، إنه في البداية كان يعمل مع عدد من النجوم بينهم : بديعه مصابنى ومحمد قنديل وتحيه كاريوكا ومنيره المهديه، بالإضافة للعمل في الإذاعة المصرية.

وتم اقتراح اسمه على أم كلثوم لينضم إلى فرقتها؛ حيث كانت بحاجة إلى عازف ناي يعزف أغنية “ولد الهدى”.

وتابع: “كانوا عايزين في الأغنية دي، صولو في نفس واحد، وبعدين أحمد الحفناوي قالهم أنا هبجلكم واحد”.

وكشف أنه عندما ذهب إلى أم كلثوم ورأته قالت لهم : بواب العمارة ده ، ليرد عليها الحفناوي قائلا : “ده النياتي يا ست”.

وبعدها أصبح عم سيد ابن أسوان، جزء لا يتجزأ من فرقة أم كلثوم، بل كان له عدة مواقف معها على المسرح.

ومن أجمل اللقطات النادرة التي جمعت بين أم كلثوم وأول عازف ناي في مصر، هي اللقطة التي تجرأ فيها ناي «عم سيد» على الست، وكانت أم كلثوم في إحدى الحفلات تقدم أغنية بعيد عنك، وخرج سيد سالم عن النص بشكل مثالي.