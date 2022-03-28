شاهد .. بعد إنفصالها عن كرم بورسين.. الممثلة التركية هاندا أرتشيل تصدم الجمهور بشكلها الجديد.. لن تصدق كيف أصبحت ؟؟

انت الان تتابع خبر بعد إنفصالها عن كرم بورسين.. الممثلة التركية هاندا أرتشيل تصدم الجمهور بشكلها الجديد.. لن تصدق كيف أصبحت ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأت النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ متابعيها بصورة نشرتها عبر خاصية الستوريز في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي بعد أن ظهرت فيها بنحافة كبيرة إذ ربط البعض الأمر بإنفصالها عن حبيبها الممثل التركي كرم بورسين وحزنها من المشاكل التي حصلت بينهما. وإرتدت أرتشيل ملابس رياضية ضيقة باللون الأسود.

وكانت ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الماضية بخبر حذف أرتشيل لحبيبها السابق كرم بورسين عن صفحتها الخاصة، وكانت هذه الخطوة بعد إنفصالها عنه بسبب مشاكل عديدة وقعت بينهما، إلا أن أرتشيل لم تكتفي بهذا التصرف وقامت في الساعات الماضية بحذف جميع صورها مع كرم حتى التي جمعتهما بمسلسل "أنت أطرق بابي إذ إعتبر البعض أنها خطوة تعلن فيه عدم مشاركته مجدداً بأي عمل.

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