شاهد .. وصية الفنان المصري الراحل ’’أحمد حلاوة‘‘ الأخيرة قبل وفاته تُبكي قلوب الملايين .. وشقيقه يكشف التفاصيل المؤلمة !

انت الان تتابع خبر وصية الفنان المصري الراحل ’’أحمد حلاوة‘‘ الأخيرة قبل وفاته تُبكي قلوب الملايين .. وشقيقه يكشف التفاصيل المؤلمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف شقيق الفنان أحمد حلاوة عن وصية الراحل له ولأسرته، خلال لقاء مع et بالعربي عقب انتهاء مراسم جنازة الراحل التي أقيمت عقب صلاة ظهر اليوم.

وقال شقيق أحمد حلاوة: وصيته لنا ألا نفترق أخواته وأولاده وأحفاده يظلوا معا دائما.

وعبر شقيق الراحل أحمد حلاوة أن الشائعات التي انتشرت كثيرا قبل وفاته وما يكتب عبر مواقع التواصل يزعجهم كثيرا مطالبا الجميع بالتوقف عن نشر الأخبار الكاذبة.

وكذلك ناشد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الصحفيين بالحصول على المعلومات منه ومن النقابة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية انتشرت شائعات كثيرة عن وفاة فنان وهو ما يسبب القلق لأسرته.

وكشف أشرف زكي عن آخر مكالمة جمعته بالفنان الراحل أحمد حلاوة وقال: اتصل بي قبل أيام من الوفاة وكذلك اتصل بالفنانة نهال عنبر وكان في صحة جيدة، ولكن هذه مشيئة الله.