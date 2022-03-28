شاهد .. هذا الطفل قدم أشهر الأفلام مع الفنان عادل إمام وخطأ طبي أنهى حياته.. لن تصدق من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر هذا الطفل قدم أشهر الأفلام مع الفنان عادل إمام وخطأ طبي أنهى حياته.. لن تصدق من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداول روّاد مواقع التواصل صورة لطفل ومكتوب عليها أنه أصبح فنان مشهور تألق بالتمثيل مع الزعيم، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور معها وأثارت حالة من الجدل في التعليقات منقسمين على من هو هذا الفنان.

أنه الفنان القدير الراحل “أحمد راتب” الذي أعاد روّاد مواقع التواصل تداول صورة له وهو طفل صغير، ونالت الصورة عددًا كبيرًا من الإعجابات والتعليقات، وتفاعل المتابعون الذين أشادوا به وببراءته في تلك المرحلة العمرية.

شتهر الفنان الراحل أحمد راتب بعدد من الأدوار، فلا يمكن لأحد أن ينسى شخصية الفنان التشكيلي عيسوي، الذي يرفض الإستحمام ليكون فنانًا فوضويًا في فيلم “يا رب ولد”، ولا يمكن أن ننسى شخصية “السحت” الشهيرة في مسلسل “​المال والبنون​”، وشخصيات عديدة قدمها الممثل المصري الراحل ​أحمد راتب​، والذي إستطاع الجمع بين كل أنواع الأدوار سواء الكوميدية والتراجيدية، وقدمها بكل براعة ومهارة جعلته في مكانة كبيرة في قلب جمهوره، على الرغم من أنه لم يحصل على البطولة المطلقة.

ولد (أحمد كمال الدين راتب) وشهرته أحمد راتب في الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير عام 1949، وقد بدأ حبه للفن وهو طفل صغير في المدرسة، وكان يشارك في المسرحيات بفريق التمثيل المدرسي، وحتى بعد إلتحاقه بكلية الهندسة أيضاً إنضم إلى فريق التمثيل الخاص بها، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فحصل على البكالوريوس أيضًا وبدأ رحلته الفنّية، التي تميزت بأدائه البسيط والسهل الممتنع.

في السبعينيات كانت البداية لـ أحمد راتب، لكن بأدوار صغيرة للغاية، فشارك أحمد راتب عام 1973 في فيلم “مدينة الصمت”، وبعدها بثلاث سنوات شارك في “نبتدي منين الحكاية” و”المرايات” و”آخر الرجال المحترمين” و”بيت القاصرات”، و”يا رب ولد” والذي اشتهر من خلاله بشخصية “عيسوي” حتى أصبحت هذه الشخصية أيقونة.

ومن الأفلام التي شارك فيها أيضًا: (الحب فوق هضبة الهرم، وأجراس الخطر، والإتهام، وامرأة من نار، وليلة القبض على ​بكيزة وزغلول،​ والفلوس والوحوش، وصايع بحر، وبنات وسط البلد، والحياة منتهى اللذة، وثمن دستة أشرار، ومطب صناعي، وواحد من الناس، وفي شقة مصر الجديدة، والبلياتشو، وكابتن هيما).

19 عملًا مع الزعيم عادل إمام شارك أحمد راتب في العديد من الأعمال مع الزعيم الكبير عادل إمام، كما في: (شعبان تحت الصفر وقاتل مقتلش حد وانتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط والمتسول وعلى باب الوزير و ولا من شاف ولا من دري وأنا اللي قتلت الحنش وحتى لا يطير الدخان وجزيرة الشيطان والمنسي والإرهابي و​طيور الظلام​ و​بخيت وعديلة​ و​التجربة الدنماركية​ و​السفارة في العمارة​”، ومسرحية “​الزعيم​”.

وفي الدراما التلفزيونية إشتهر أحمد راتب بالعديد من الشخصيات، فقدّم شخصية “القصبجي” في مسلسل “​أم كلثوم​”، وشخصية “السحت” الشهيرة التي قدمها في مسلسل “المال والبنون”، و”الحب وسنينه و​رأفت الهجان​ و​بوابة الحلواني​”.

تزوج أحمد راتب من إبنة خاله فيرا يوسف، وقد بدأت القصة حين زارته في المسرح العايم، وبعدها طلب منها الزواج على الفور، وفي بداية زواجه لم يكن أحمد راتب معروفاً كممثل مشهور، فكان يتوجه إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون ليقوم بالأداء الصوتي مقابل جنيهين، ولأحمد راتب ثلاث بنات، هن لبنى والتوأم لميس ولمياء، وقد كشفت زوجته بأنه بكى فور ولادتها في المرة الثانية إذ كان مرهف الحس، وقد تأثّر كثيراً وقت زواج بناته.

خطأ طبي أنهى حياته في أواخر حياته تعرض أحمد راتب لبعض الآلام في الصدر، فقد أصيب بمياه على الرئة فأعطاه الطبيب أدوية من دون أن يخبره عن موعد التوقف عنها، فهي تسبب مشاكل في حال زادت عن ثلاثة أشهر، ولعدم إداركه لخطورة الإستمرار في هذه الأدوية فترة طويلة، دفع حياته ثمناً لهذا الخطأ الطبي.

وقد تسببت له هذه الأدوية بضرر كبير للكلى، فكان دائم التردد على المستشفى قبل وفاته بعام، وقد عانى في آخر فترة من حياته حتى تدهورت حالته.

وتوفي أحمد راتب في الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر في عام 2016، عن عمر يناهز الـ67 عامًا بإحدى المستشفيات في المهندسين، بعد إصابته بضيق في التنفس وأزمة قلبية، وقد حرص على حضور عزائه عدد كبير من نجوم الوسط الفني.