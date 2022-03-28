شاهد .. فيديو ابكى قلوب الجمهور.. لحظة سقوط الفنان ممدوح عبدالعليم ميتاً وهو يمارس الرياضة بشكل مفاجئ !! (اتفرج الفيديو)

انت الان تتابع خبر فيديو ابكى قلوب الجمهور.. لحظة سقوط الفنان ممدوح عبدالعليم ميتاً وهو يمارس الرياضة بشكل مفاجئ !! (اتفرج الفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

توفي الفنان القدير ممدوح عبد العليم بصورة مفاجئة أثناء ممارسته التمارين الرياضية في 5 يناير 2016 في نادي الجزيرة وسط القاهرة، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، تاركا لجمهوره أدوارا لا تنسى ابتعد فيها عن الإسفاف والابتذال، وحافظ على تنوع الأداء وبراعة تقمص الشخصية المصرية.

وولد الفنان الراحل عام 1956، وبدأ التمثيل منذ صغره في برامج التلفزيون، حيث شجعه والداه على دخول مبنى ماسبيرو والتقديم في برامج التلفزيون، ليبدأ مسيرته في سن الثامنة من العمر، بدأ التمثيل في مسلسل "الجنة العذراء" مع الفنانة كريمة مختار والمخرج نور الدمرداش، ثم قدم مسلسل الأطفال "وليد ورندة في الفضاء".

يحكي عبد العليم أن التمثيل كان له أهم من أي شيء آخر، منذ أن توسم فيه والده موهبته، عندما كون مع شقيقيه فرقة سموها بالكتاكيت، وأخذه والده إلى مبنى ماسبيرو لدخول اختبارات التمثيل.

حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، وفضل الاستمرار في التمثيل الذي يعشقه، وقدم مسلسل "أصيلة" مع المخرج نور الدمرداش في بداية الثمانينيات، ثم شارك في فيلم "قهوة المواردي"، وفي عام 1983 اختاره المخرج حسين كمال للمشاركة في فيلم "العذراء والشعر الأبيض" مع محمود عبد العزيز ونبيلة عبيد، ويحكي عبد العليم أنه مدين بالفضل لكمال لأنه قدمه للجمهور بعد أن كبر.