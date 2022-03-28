شاهد .. الفنانة هالة صدقي تكشف لأول مرة السر وراء تحذير رغدة لها من أحمد زكي.. فضحت المستور وبكل جرأة !!

انت الان تتابع خبر الفنانة هالة صدقي تكشف لأول مرة السر وراء تحذير رغدة لها من أحمد زكي.. فضحت المستور وبكل جرأة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

استعادت الفنانة هالة صدقي ذكريات عملها مع الفنان أحمد زكي في فيلم الهروب وكواليس العمل والمشهد الشهير الذي ضربها فيه.

وكان ذلك خلال لقائها في برنامج "أحلى كلام" من تقديم أحمد فهمي ويعرض عبر قناة "الحياة" في حلقة جمعتها بالفنان بيومي فؤاد.

وقالت هالة صدقي عن أحمد زكي: محظوظة لعملي مع أحمد زكي وخاصة فيلم "الهروب" هو كان صديقا شخصيا، لكنه أثناء التمثيل هو شخص آخر لا أعرفه، كان لديه القدرة لكي يفصل بين شخصيته والشخصية التي يقدمها ويتقمص بشدة، وهو ما تسبب أن تؤثر على جهازه العصبي، كان يعيش داخل الشخصية وتظل معه حتى بعد انتهاء التصوير.

وحكت هالة صدقي كواليس مشهد ضربها في فيلم "الهروب" وقالت: أنا جلدي حساس جدا، ورغدة حذرتني من أحمد زكي لأنه يضرب بقوة، جهزت نفسي من خلال البروفات، وخلال التصوير ضربني القلم وتألمت بشدة وحبست دموعي حتى لا أعيد التصوير.

وتابعت: بعد انتهاء تصوير المشهد جاء الماكير واعتذر لي وقال أنني سأعيد المشهد لأن "الحسنة" التي وضعتها من أجل الشخصية من شدة القلم طارت، وقتها بكيت لأنني سأعيد المشهد وأحمد زكي يضربني مرة أخرى.

وفيلم "الهروب" إنتاج 1991 بطولة أحمد زكي وهالة صدقي ومحمد وفيق وعبد العزيز مخيون وأبو بكر عزت وزوزو نبيل، تأليف مصطفى محرم وإخراج عاطف الطيب.