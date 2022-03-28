شاهد .. عندما عبر فاروق الفيشاوي أمام الملاء عن ندمه لأنه لم يتزوج هذه الفنانة الحسناء.. لن تتوقع من هي ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر عندما عبر فاروق الفيشاوي أمام الملاء عن ندمه لأنه لم يتزوج هذه الفنانة الحسناء.. لن تتوقع من هي ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

اشتهر الفنان الراحل فاروق الفيشاوي كـ دنجوان في الوسط الفني، حيث تزوج 3 مرات، إحداها من خارج الوسط الفني من سيدة تدعى نوران، وزيجتين فنيتين سهير رمزي وسمية الألفي.

وكشف الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في لقاء تلفزيوني سابق عن حقيقة زواجه من الفنانة ليلى علوي.

وتحدث الفيشاوي عن مشروع زواج قديم من الفنانة ليلى علوي لكنه لم يكتمل.

وصرح قديماً فاروق الفيشاوي في برنامج "ليلة" مع المذيعة سمر يسري أنه نادم على عدم زواجه من ليلى علوي.

استمر زواج فاروق الفيشاوي من سمية الألفي ما يقرب من 16 عاماً، حيث تزوجا في عام 1979, قبل أن ينفصلا بسبب خيانات الفيشاوي المتكررة.

بعد انفصاله عن زوجته سمية الألفي تزوج الفنان فاروق الفيشاوي من الفنانة سهير رمزي وظل معها لـ 5 سنوات حتى انتهى الزواج بالطلاق.