شاهد .. بعد الكشف عن ثروة رجل الأعمال أبو هشيمة الضخمة والخيالية ! لن تصدق من هم ورثته الشرعيين !

انت الان تتابع خبر بعد الكشف عن ثروة رجل الأعمال أبو هشيمة الضخمة والخيالية ! لن تصدق من هم ورثته الشرعيين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

كما هو متعارف للجميع فإن أحمد أبو هشيمة زوج ياسمين صبري واحد من أكبر رجال الأعمال في الوطن العربي ولديه ممتلكات وثروة كبيرة سنشكف لكم صور عن بعضها.

أبرزها شركة حديد للمصريين التي تتضمن 3 شركات :الشركة الأولى لاحمد ابو هشيمة تجارية تتعاطى الحديد للمصريين وايضا لمواد البناء والشركة الثانية شركة اي اي سي لادارة المصانع في الصلب ،والشركة الثالثة المجموعة المصرية للإعلام، وهي شركة خدمات إعلامية متكاملة تهدف إلى تطوير قطاع الإعلام في مصر.

وشركاته تحقق أرباحا سنوية تقدر بأكثر من 15 مليون دولار عندما كان يبلغ من العمر 42 عاماً واليوم عمره 45 عاماً، ويعرف الكثير بأنه واحد من أغنى الناس في مصر والشرق الأوسط. يقدر الكثير من الخبراء ثروة أحمد أبو هشيمة بمليارات الدولارات، كما أن معامله الحديد الخاصة تنتج ما يقارب 2.8 مليون طن سنوياً وهو رقم ضخم في عالم الصناعة.

كما يمتلك سيارة رولز رويس كولينان سعرها يتخطى ال 400 الف دولار ويقال أن هذه السيارة أهداها أحمد إلى ياسمين وسيارة رينج روفر سبورت، والتي قد يصل سعرها الي أكثر من .3.000.000 مليون جنية مصري أي حوالي 164 الف دولار رينج روفر سبورت وسيارة استون مارتن رابيد، وهي أول سيارة رباعية الابواب من الصانع الانجليزي ويصل سعرها إلى 250 ألف دولار أستون مارتن.

وبخصوص ثروة ياسمين فمن المعروف أن أحمد لا يبخل عليها بأي شيء والدليل أن خاتم خطوبتها لوحده يبلغ سعره 200 ألف دولار.

وأيضاً أهداها سيارة رولز رويس “dawn” يبلغ سعرها ما يقارب نصف مليون دولار واشتراها لها خصيصاً من خارج مصر.

هذا ومن المؤكد أن الورثة الشرعيين لرجل الأعمال الكبير هم أولاده وطبعاً زوجته الفنانة الحسناء ياسمين صبري.