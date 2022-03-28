شاهد .. مين من الممثلات رفضت تبوسها في أفلامك ؟؟ .. عادل إمام يجيب بجراءة صادمة .. لن تتوقع من قال ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر مين من الممثلات رفضت تبوسها في أفلامك ؟؟ .. عادل إمام يجيب بجراءة صادمة .. لن تتوقع من قال ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

يعتبر النجم عادل إمام من ابرز الممثلين على مستوى العالم العربي، حيث حقق في مسيرته الفنية على مدى اكثرمن خمسين عاماً نجاح فاق كل ممثلي جيله بل وحتى الجيل الاحق.

وبالرغم من ان عادل إمام لا يحب الظهور في البرامج الاعلامية بشكل كثير الا ان لديه بعض المقابلات الاعلامية النادرة، وبالرغم من ذلك فانه يتحفظ عن البوح بالامور التي تخص الجانب الشخصي.

وفي حوار نادر تحدث الزعيم عادل إمام عن أمور خاصة بالجانب الفني،وعن بدايته الفنية وايام الجامعة، والطريقة التي قادته الى التمثيل، واما الجانب الشخصي فلم يتحدث كثيراً فقد اقتصر على ذكر اولاده واسم مراته، اما العلاقات العائلية فلم يتطرق اليها.

وفي اللقاء ايضا تحدث عن الفنانات التي يحب ان يتعامل معها واللاتي يعتبرهن عادل إمام من الممثلات الناجحات والمتميزات.

وتخلل اللقاء الى سؤال محرج من قبل المذيعة: "مين من الممثلات اللاتي رفضت تقبيلها لانها كانت وحشة أو كما قيل وقتها ان ريحتها ليست جيدة؟

الزعيم عادل إمام اجب عن السؤال بكل جراءة وقال: "هو ليس ريحتها وحشة كما قلتي بس انا رفضت ابوسها لسبب آخر مقدرش اقول هو ايه.. اما مين هي.. فهي ناهد يسري.