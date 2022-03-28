شاهد .. اعتزال الفنان (عابد فهد) يبكي قلوب الملايين ! وتشوه وجهه يفجر صدمة بين الجمهور !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر اعتزال الفنان (عابد فهد) يبكي قلوب الملايين ! وتشوه وجهه يفجر صدمة بين الجمهور !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

صُدم الملايين من المتابعين خلال الأيام الماضية بخبر محزن يتحدث عن اعتزال الممثل السوري عابد فهد التمثيل، إذ إنّه سيلجأ إلى مهنة جديدة تعتبر أنّها أقلّ تعبًا وفقاً للخبر وهو ما فجّر نوبة من الحزن.

ويؤكد الخبر المتداول أن "الممثل السوري ​عابد فهد​ وفي قرار جريءيستعدّ لخوض تجربة التقديم التلفزيوني خلال شهر رمضان المبارك مع زوجته الإعلامية زينة يازجي في برنامج جديد عنوانه “استشارات المشاهير".

وكان الفنان السوري الشهير روّج للبرنامج حيث نشر برومو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل مرفقاً إياه بتعليق: “قريبا في رمضان، ضيوف في استشارات المشاهير للجواب على ثلاثين سؤال وكل عام و أنتم بخير رمضان كريم”.

ورغم كل هذا وعلى عكس ما قاله البعض فإنّ عابد لن يعتزل التّمثيل، بل في السياق ذاته، سيطل عابد فهد على محبيه في شهر رمضان في بطولة مسلسل “كسر عضم” إلى جانب كاريس بشار ولورا أبو أسعد وسامر اسماعيل، والعمل من إخراج رشا شربتجي.

في سياق متصل كان قد أفجر ظهور الفنان صدمة إذ ظهر "مشوهاً " من وجهة نظر المتابيعن في آخر صورة له رفقة عددٍ من الفنانين وسط تساؤلات عن إمكانية خضوعه لعمليات تجميل.