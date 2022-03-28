شاهد .. مين هي الممثلة التي ندمت على مشاهدك الجريئة معها ؟؟ حسن يوسف أجاب بكل جرأة وصدم الكل .. من تكون ؟؟

انت الان تتابع خبر مين هي الممثلة التي ندمت على مشاهدك الجريئة معها ؟؟ حسن يوسف أجاب بكل جرأة وصدم الكل .. من تكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

شدد الفنان حسن يوسف على أنه لا يقبل بأى عمل يعرض عليه حاليا، لأنه يسعى للحفاظ على تاريخه الفنى.

وفى حوار مع "سكاى نيوز عربية" قال حسن يوسف إنه عرض عليه مؤخرا أحد الأعمال لكن لم يشارك به بسبب الأجر، مشيرا إلى أنه طلب أجر 5 ملايين جنيه، لكن الشركة المنتجة رفضت وحاولت تخفيضه إلى 3 ملايين جنيه، لكنه لم يقبل، فذهب الدور لممثل آخر.

وأوضح حسن يوسف أن آخر أجر تقاضاه كان 3 ملايين جنيه عن دوره فى مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة" مع غادة عبد الرازق.

وحول الممثلات أو الأعمال التي ندم عليها أعلن حسن يوسف ندمه على فيلم "ثورة البنات" مع نادية لطفى.