- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر لاميتا فرنجية تزلزل السوشيال ميديا بإطلالة نارية وتستعرض جسدها بشكل صارخ !! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)
نشرت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية مجموعة من الصور والفيديوهات عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية الستوري، وأطلت لاميتا من إحدى صالات الرياضة حيث أظهرت رشاقتها ومدى محبتها للرياضة من خلال الفيديوهات التي شاركتها والتي دمجتها مع بعض الألحان الموسيقية الأمر الذي أظهر حماسها وشغفها الرياضي.
لاقت الصور إنتشاراً كبيراً بين الرواد الذين تناقلوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معها معبرين عن إعجابهم بها ومحبتهم لها.
وكانت خطفت لاميتا فرنجية أنظار رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بصور جديدة لافتة نشرتها في صفحتها الخاصة، وظهرت لاميتا مع طفليها وسط الطبيعة وهي تستمتع معهما بالأجواء المشمسة الدافئة، بإطلالة كلاسيكية أنيقة، واضعةً على رأسها إيشارباً من الدانتيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. لاميتا فرنجية تزلزل السوشيال ميديا بإطلالة نارية وتستعرض جسدها بشكل صارخ !! (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.