شاهد .. لاميتا فرنجية تزلزل السوشيال ميديا بإطلالة نارية وتستعرض جسدها بشكل صارخ !! (صورة)

انت الان تتابع خبر لاميتا فرنجية تزلزل السوشيال ميديا بإطلالة نارية وتستعرض جسدها بشكل صارخ !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية مجموعة من الصور والفيديوهات عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية الستوري، وأطلت لاميتا من إحدى صالات الرياضة حيث أظهرت رشاقتها ومدى محبتها للرياضة من خلال الفيديوهات التي شاركتها والتي دمجتها مع بعض الألحان الموسيقية الأمر الذي أظهر حماسها وشغفها الرياضي.



لاقت الصور إنتشاراً كبيراً بين الرواد الذين تناقلوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معها معبرين عن إعجابهم بها ومحبتهم لها.



وكانت خطفت لاميتا فرنجية أنظار رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بصور جديدة لافتة نشرتها في صفحتها الخاصة، وظهرت لاميتا مع طفليها وسط الطبيعة وهي تستمتع معهما بالأجواء المشمسة الدافئة، بإطلالة كلاسيكية أنيقة، واضعةً على رأسها إيشارباً من الدانتيل.