شاهد .. النجم’’رامز جلال‘‘ ينشر أول برومو دعائي لبرنامجه خلال شهر رمضان.. إسم البرنامج سيصيبكم حتماً بالصدمة !! (اتفرج صورة)

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انت الان تتابع خبر النجم’’رامز جلال‘‘ ينشر أول برومو دعائي لبرنامجه خلال شهر رمضان.. إسم البرنامج سيصيبكم حتماً بالصدمة !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)
شارك الممثل المصري رامز جلال صورة جديدة عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي، كشف من خلالها عن إسم برنامجه الجديد الذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك 2022.
ويبرز في الصورة اسم "رامز موفي ستار"، وشوق جلال الجمهور للبرنامج بصورته على البوستر التشويقي له، وقال: " بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر .. قريبا في رمضان 2022 على MBC مصر ".
سرعان ما إنتشرت الصورة بين الرواد الذين تناقلوها عبر حساباتهم الخاصة وعبروا عن تشوقهم لمشاهدة البرنامج.
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