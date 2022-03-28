شاهد .. النجم’’رامز جلال‘‘ ينشر أول برومو دعائي لبرنامجه خلال شهر رمضان.. إسم البرنامج سيصيبكم حتماً بالصدمة !! (اتفرج صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

شارك الممثل المصري ​رامز جلال​ صورة جديدة عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي، كشف من خلالها عن إسم برنامجه الجديد الذي سيعرض خلال شهر ​رمضان​ المبارك 2022.

ويبرز في الصورة اسم "​رامز موفي ستار​"، وشوق جلال الجمهور للبرنامج بصورته على البوستر التشويقي له، وقال: " بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر .. قريبا في ​رمضان 2022​ على MBC مصر ".



سرعان ما إنتشرت الصورة بين الرواد الذين تناقلوها عبر حساباتهم الخاصة وعبروا عن تشوقهم لمشاهدة البرنامج.