شاهد .. الفنانة (هيفا وهبي) تُشعل الأنترنت بفيزون ملتصق بجسدها من دخل طائرتها الخاصة !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)
فيها شاركت الفنانة اللبنانينة هيفا وهبي صورة جديدة عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها من طائرتها الخاصة وذلك بزيارتها المقررة إلى دبي.
وأطلت وهبي بإطلالة كاجوال لاقت لها، وأظهرت الصور مدى شياكت هبفا وذوقها الرفيع, إنتشرت الصور بشكل كبير في مواقع السوشيل ميديا حيث تناقلها الرواد عبر حساباتهم الخاصة وتفاعلوا معها وعبروا عن إعجابهم بها ومحبتهم لها، هذا ولفتت الطائرة أنظار الرواد الذين إعتبروها فارهة.
هذا وكانت قد شاركت زينب إبنة هيفا صورة خطفت فيها أنظار المتابعين بإطلالة جذابة مرتدية فستاناً أنيقاً باللون الابيض، وتركت شعرها الكستنائي منسدلاً على كتفها بطريقة ناعمة، ومن الناحية الجمالية إعتمدت زينب مكياجاً ناعماً زاد من جمال إطلالتها.
وتفاعل المتابعون مع الصورة وعبروا عن مدى حبهم لها، وأثنوا على جمالها، مؤكدين على نسبة الشبه بينها وبين أمها الفنانة هيفا وهبي.
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