شاهد .. فنان شهير يكشف للعلن السر الكبير وراء انفصاله عن ميرفت أمين ويفضح سرها الذي أخفته عن الكل ولا يعرفه أحد !

انت الان تتابع خبر فنان شهير يكشف للعلن السر الكبير وراء انفصاله عن ميرفت أمين ويفضح سرها الذي أخفته عن الكل ولا يعرفه أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

قصة حب كبيرة جمعت النجمة الجميلة ميرفت أمين والمطرب السوري موفق بهجت الذي شاركها في واحد من أشهر أفلامها وهو فيلم «السلم الخلفي».

أسرة ميرفت اعترضت على فكرة الزواج من شخص غريب وذكرت ميرفت أمين أن والدتها قالت لها: «هل في مصر أزمة رجال حتى تختاري هذا الشاب بينما هناك من المشاهير والأثرياء والنجوم من يتهافتون عليك؟!».

لم تستجب ميرفت أمين سوى لقلبها فقط وتم الزواج وعانت لفترة من غضب أبيها وأمها حتى اقتنعا بالأمر الواقع إلا أن العلاقة انتهت سريعا بعد أن بدأت الخلافات بينهما لأسباب مختلفة.

سافر بهجت للعمل في ملهى فريد الأطرش ببيروت وانشغلت هي بنشاطها الفني، وحاول هو كثيرًا لكي ينهي

الخلافات، ولكن ميرفت صممت على الطلاق.

سنة وثمانية أشهر، هي مدة زواجهما إذ طلبت الفنانة الشابة الطلاق منه، وحينها قيل إن سبب الطلاق هو أنه بعد زواجهما، سافر بهجت إلى لبنان، وهناك قُبض عليه في قضية مخدرات مشهورة.

لم يبقى من تلك العلاقة التي أعلنت ميرفت أمين ندمها عليها سوى فيلم «السلم الخلفي» الذي جمع بينهما لكن لم يجمع بينهما أي مشهد في الفيلم الذي كان يروي قصص مختلفة لسكان إحدى العمارات ومنع من العرض بسبب جرأته الشديدة.

وأعلنت الفنانة ميرفت أمين ندمها الشديد على هذا الزواج وقالت: لقد كنت صغيرة السن آنذاك ولا أستطيع أن أحكم على الأمور بطريقة سليمة، فقد تعرفت عليه عندما اشتركنا معا في أحد الأفلام.

واضافت: أعجبت به وشعرت بأشياء غريبة نحوه دون غيره، وعندما دعاني لزيارته في مكان عمله كنت في غاية السعادة، وبالتالي حدث تجاوب وانجذب كل منا للآخر.

وتابعت: تعرضت لمعارضة شديدة من والدتي ووالدي وعانيت من غضبهما لفترة، ولكني صممت على أن أخوض التجربة دون أن أستمع لأحد، ولكنني في الآخر دفعت ثمن عنادي، حيث دبت الخلافات بيننا ولم يعد هناك أمل في التفاهم حتى صممت على الانفصال رغم محاولاته العديدة لعودة المياه لمجاريها.

في المقابل كشف المطرب السوري موفق في حوار إذاعي قبل عامين أن زواجه من النجمة ميرفت أمين لم يدم لأنها تغار غيرة مرضيّة مؤكداً أنه تعرف عليها عندما حضرت إحدى حفلاته في القاهرة بوجود عدد كبير من السينمائيين والفنانين في بداية السبعينات.

وأضاف: لم تكن قد حققت نجومية كبيرة في وقتها، مبيناً أيضاً أنه تزوج عدة مرات رغم يقينه بأن تعدد الزوجات يسبب الظلم في بعض الأحيان ولكن ولاءه الأول والأخير كان لزوجته أم حسام.