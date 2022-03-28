شاهد .. فضيحة مدوية لـِ"خالد الذهبي" نجل الفنانة أصالة نصري قبل زفاف شقيقته .. والدته تُنقذه بسرية تامة !!

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية لـِ"خالد الذهبي" نجل الفنانة أصالة نصري قبل زفاف شقيقته .. والدته تُنقذه بسرية تامة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على خالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة نصري، بتهمة حيازة المخدرات.

خالد الذهبي نجل أصالة وفضيحة مخدرات من إسبانيا



ونقلت صحيفة (القاهرة 24)، عن مصدر مطلع، إنه تم ضبط كمية من المخدرات مع خالد أثناء قدومه من الخارج تمهيدا لحضور حفل زفاف شقيقته شام الذهبي.

وأشار المصدر إلى أنه تم اقتياد نجل أصالة إلى أحد أقسام الشرطة بشرق القاهرة وحرر محضر بالتفاصيل بناء على توجيهات مدير المباحث. ثم عرضه على النيابة المختصة لتولي التحقيق.

وأوضحت المصادر أن نجل أصالة ألقي القبض عليه أثناء الدخول لمصر وبحوزته كمية من المخدرات جاء بها من إسبانيا. وذلك ضمن تجهيزات الاحتفال بزفاف شقيقته.

أصالة تحل الأمر بسرية

وفي سرية تامة، حضرت أصالة إلى مقر النيابة متخفية بصحبة فريقها القانوني لإنقاذ نجلها وسرعة التصرف قبل الزفاف.

إلا أن جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيقات 4 أيام وتحويله للمحكمة المختصة.

وفي وقت لاحق، ذكر موقع”مصراوي” أن جهات التحقيق أمرت بإخلاء سبيل نجل مطربة شهيرة لم يذكر اسمها بكفالة مالية.

ماريجوانا وزيت الآيس

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله، إن رجال الأمن بالمطار اشتبهوا في مواد يحملها المتهم داخل حقيبته.

وبتفتيش الحقيبة عثروا بحوزته على كمية من مخدر الماريجوانا وزيت الآيس المخدر؛ وتم تحرير محضر واقتياده إلى قسم الشرطة.

وفي التحقيقات برر المتهم حيازته للمخدرات ومحاولة دخوله بها إلى البلاد؛ بأنه لا يعلم أن القوانين المصرية تجرم تعاطي تلك المخدرات أو حملها. وأشار إلى أنه يحمل جنسية دولة أجنبية تجيز القوانين بها حيازة هذه الكمية.

وأشار المصدر إلى أن تم حبس المتهم على ذمة التحقيقات؛ وتم إخلاء سبيله بقرار من قاضي التجديد بكفالة مالية.

خالد يرد!

وفي وقت لاحق، نفى خالد صحة الأنباء المتداولة قائلاً “إن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة وأنا ما اتحبستش. وحاليا أشارك شقيقتي شام فرحتها”.

وأكد خالد في تصريحات لصحيفة «الوطن» المصرية أنه لا يهتم بأية أخبار سيئة في مثل هذا اليوم لأن ما يهمه أن يفرح بزفاف شقيقته شام.