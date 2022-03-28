شاهد .. الفنانة نوال الكويتية تظهر في أحضان هذا النجم الشهير.. وتسبب ضجة واسعة !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر الفنانة نوال الكويتية تظهر في أحضان هذا النجم الشهير.. وتسبب ضجة واسعة !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

صدمت الفنانة نوال الكويتية المتابعين بعد نشر فيديو لها بأحضان هذا الرجل، ما عرّضهما للكثير من الانتقادات سويًّا بسبب ما فعلاه.

في التفاصيل، نشر أسطورة حراسة المرمى السابق في المنتخب السعودي، محمد الدعيع، مقطع فيديو جمعه بالفنانة نوال الكويتية، وذلك عقب حفلها الذي أحيته في ختام فعاليات موسم الرياض، يوم أمس الـ 25 من مارس/ آذار.

وظهر الدعيع في الفيديو الذي نشره عبر حسابه في تويتر، وهو يجلس بجانب ”قيثارة الخليج“ بشكل ملاصق، ويضع يده على كتفها، ويعبّر لها عن سعادته بالحفل قائلا: ”هذه اللي أحبها وأموت فيها“.





وأرفق الفيديو بتعليق وجه من خلاله الشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بالقول: ”شكرًا أبو ناصر شكرًا نوال الليلة حلوة“.

وحظي المقطع بالكثير من التعليقات المتباينة، بسبب قيام الدعيع بوضع يده على كتف نوال الكويتية أثناء إشادته بها، حتى أن أحد متابعيه وجّه له كلمات حادة، وهو ما أغضب أحد أهم أعمدة ”الأخضر“ السعودي في تسعينيات القرن الماضي.

وجاء في تعليق المتابع الغاضب ”احترم دينك وعمرك وتاريخك“، ووصف ظهوره في الفيديو الذي جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بـ“المقزز“، فيما ردّ عليه الدعيع بالقول ”حرام ارد على واحد مثلك“.

وكانت نوال الكويتية أحيت حفلا جماهيريا ضمن فعاليات موسم الرياض، قدّمت خلاله مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية التي أشعلت بها مسرح محمد عبده آرينا الذي احتضن الحفل.