شاهد .. أنهيار الحالة الصحية للفنان المصري ’’عبد الرحمن أبو زهرة‘‘ ..و نجله يفجع قلوب كل محبيه بما قاله !

انت الان تتابع خبر أنهيار الحالة الصحية للفنان المصري ’’عبد الرحمن أبو زهرة‘‘ ..و نجله يفجع قلوب كل محبيه بما قاله ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

شارك الدكتور أحمد أبو زهرة نجل الممثل المصري ​عبد الرحمن أبو زهرة م​نشور جديد عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي أعلن فيه عن تعرض والده لوعكة صحية . وكتب:"ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة .. ويارب تعدي المرة دي على خير".

إنتشر الخبر بشكل كبير عبر منصات السوشيل ميديا وتناقله الرواد عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معه متمنيين له السلامة.

وكان سبق وإنتشرفيديولـ أبو زهرة أطل فيه من حفل زفاف حفيدته نجمة مواقع التواصل الإجتماعي سارة صبري، وهو يجلس على كرسي ويمسك بعكازه ويرقص به مع حفيدته فب حفل زفافها.

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