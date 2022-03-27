شاهد .. معندكش نخوة.. عريس يصدم هبة قطب بسؤال جريء للغاية بشأن ما فعله في ليلة الدخلة والأخيرة تنفعل على الهواء مباشر !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

فوجئت الدكتورة هبة قطب أستشاري العلاقات الأسرية بسؤال غريب من عريس تسبب في انفعالها على الهواء ببرنامج بوضوح الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة.

وعرض الاعلامي عمرو الليثي السؤال على الدكتورة قطب والذي يقول فيه السائل:" هل هناك خطأ في أن أعرض على عروستي مشاهدة فيلم مخل في ليلة الدخلة لمعرفة كيفية اتمام العلاقة الحميمة"؟.

وردت عليه الدكتورة قطب بالقول: هو الراجل دا نخوته تسمح إنه يفرج مراته على الأفلام دي في؟