- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع خبر معندكش نخوة.. عريس يصدم هبة قطب بسؤال جريء للغاية بشأن ما فعله في ليلة الدخلة والأخيرة تنفعل على الهواء مباشر !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/28 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)
فوجئت الدكتورة هبة قطب أستشاري العلاقات الأسرية بسؤال غريب من عريس تسبب في انفعالها على الهواء ببرنامج بوضوح الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة.
وعرض الاعلامي عمرو الليثي السؤال على الدكتورة قطب والذي يقول فيه السائل:" هل هناك خطأ في أن أعرض على عروستي مشاهدة فيلم مخل في ليلة الدخلة لمعرفة كيفية اتمام العلاقة الحميمة"؟.
وردت عليه الدكتورة قطب بالقول: هو الراجل دا نخوته تسمح إنه يفرج مراته على الأفلام دي في؟
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. معندكش نخوة.. عريس يصدم هبة قطب بسؤال جريء للغاية بشأن ما فعله في ليلة الدخلة والأخيرة تنفعل على الهواء مباشر !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.