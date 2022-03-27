شاهد .. لن تتوقعوا حجم ثروة النجم الجزائري رياض محرز وكم يجني في الأسبوع الواحد فقط ؟؟ (مبالغ ضخمة لن يتوقعها عقلك)

انت الان تتابع خبر لن تتوقعوا حجم ثروة النجم الجزائري رياض محرز وكم يجني في الأسبوع الواحد فقط ؟؟ (مبالغ ضخمة لن يتوقعها عقلك) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

يعد رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد أبرز النجوم النشطين في كرة القدم الأوروبية والعالمية حاليا.

وتضاعفت القيمة السوقية لرياض محرز (30 عاما) في الوقت الحالي 56 ضعفا، مقارنة بأول صفقة انتقال في مسيرة الدولي الجزائري، بحسب تقديرات موقع "ترانسفير ماركت" المختص بهذا الشأن.

وانتقل محرز من لوهافر الفرنسي إلى ليستر سيتي الإنجليزي في يناير/ كانون الثاني 2014، مقابل 500 ألف يورو فقط، وكانت قيمته السوقية حينها تبلغ 750 ألف يورو.

وفي الوقت الحالي تبلغ قيمة محرز وفقا للموقع المذكور 42 مليون يورو، أي 56 ضعف قيمته عند الانتقال الأول قبل 7 سنوات كاملة.

نجم نادي مانشستر سيتي الجديد، الجزائري رياض محرز يملك وفق صحيفة "ميرور" البريطانية، ثروة تقدّر 20 مليون دولار، علماً أن دخله الأسبوعي يبلغ 120 ألف جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن محرز رحل من ليستر إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 مقابل 67.8 مليون يورو، وكانت قيمته السوقية حينها تبلغ 50 مليون.

وبلغت القيمة السوقية لنجم منتخب الجزائر ذروتها في النصف الأول من موسم 2019-2020، حين قدرت بـ60 مليون يورو، لكنها تراجعت مؤخرا.

ويحتل محرز حاليا المرتبة الـ12 بين أغلى اللاعبين في مركز الجناح الأيمن، بينما يتصدر الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند تلك القائمة بقيمة سوقية تقدر بـ100 مليون يورو.

موناكو أبرز المستفيدين.. أشهر ضحايا الهدف الاعتباري في أوروبا يذكر أن محرز شارك في 179 مباراة مع ليستر سيتي سجل خلالها 48 هدفا وصنع 38، وساهم في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016.

ومع مانشستر سيتي لعب النجم الجزائري 142 مباراة، سجل خلالها 39 هدفا وصنع 37، وتوج بـ7 ألقاب.