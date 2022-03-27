شاهد .. مذيعة عربية فائقة الجمال تصدم الكل بما فعلته على الهواء مباشر وبكل جرأة !! (فيديو صادم)

انت الان تتابع خبر مذيعة عربية فائقة الجمال تصدم الكل بما فعلته على الهواء مباشر وبكل جرأة !! (فيديو صادم) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)
ضحك هستيري أصاب مذيعة عربية شهيرة، حيث لم تعد قادرةً على تمالك نفسها على الإطلاق مباشرةً على الهواء.
ي التفاصيل، انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي من جديد فيديو يظهر مذيعة قناة ال bbcوهي تضحك بشكل هستيري مباشرةً على الهواء أثناء تقديمها الأخبار في”عالم الظهيرة”.
وخلال قراءة رانيا العطار لخبر عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبولندا، لم تتمكن من تمالك نفسها وكتم ضحكتها، رغم أنها حاولت ضبط نفسها لكنها لم تتمكن من ذلك، وقدمت إعتذارها للجمهور وحاولت أن تتابع القراءة إلا أنها لم تفلح.
لاقى الفيديو إنتشاراً سريعاً بين الرواد الذين تناقلوا الفيديو عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معه.
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