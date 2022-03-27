أخبار اليمن : تصعيد جديد بالحديدة وغارات عدوانية على 3 محافظات

تصعيد جديد بالحديدة وغارات عدوانية على 3 محافظات
كثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة، فيما شن الطيران سلسلة غارات على 3 محافظات يمنية خلال الساعات الماضية.
وأوضح مصدر أمني، أن قوى العدوان ارتكبت 185 خرقاً بالحديدة، بينها 3 غارات لطيران حربي على المدينة وتسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية.
وذكر المصدر أن الخروقات شملت أيضاً تحليق مكثف لطائرات حربية وتجسسية و48 خرقاً بقصف مدفعي و94 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 3 غارات على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بالجوف، وغارة على منطقة آل ثابت في مديرية قطابر بصعدة، وغارة على مديرية الوادي في مأرب.
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