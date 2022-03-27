شاهد .. مين أفضل فنان مثلتي معاه في الأفلام ؟؟ .. سهير رمزي تجيب دون خجل .. لن تتوقع من قالت ؟؟

انت الان تتابع خبر مين أفضل فنان مثلتي معاه في الأفلام ؟؟ .. سهير رمزي تجيب دون خجل .. لن تتوقع من قالت ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي في لقاء سابق ببرنامج شيخ الحارة الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، عن أفضل ممثل شاركته أعمالها الفنية.

وأكدت سهير رمزي خلال البرنامج الذي يبث على قناة «القاهرة والناس» أن أفضل ممثل شاركته أعمالها الفنية، هو الزعيم عادل إمام.

وكشفت سهير رمزي بأنها لا تحب مشاهدة أفلامها القديمة خاصة أدوار الإغراء بسبب أنها لا تجد شخصيتها الحقيقية من خلال أعمالها سواء في السينما أو الدراما.

وأكدت: أنها لا تزال نادمة على دورها في فيلم «المذنبون» ولم تغير رأيها وعند عرضه لا ترغب أو تحب مشاهدته، معقبة: «أنا مش الشخصية دي وفيه أفلام كتير عملتها مبحبش اتفرج عليها وبزعل من نفسي لما يكون دور إغراء وعجب الناس».