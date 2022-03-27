أخبار اليمن : فلكي يحذر: موجة غبار جديدة تجتاح اليمن بهذا الموعد

فلكي يحذر: موجة غبار جديدة تجتاح اليمن بهذا الموعدأكد خبير دولي في الفيزياء الفلكية توغل كتلة هوائية مصحوبة بموجة غبار إلى أرجاء اليمن خلال الـ48 ساعة القادمة، حيث توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي أن تنشط الرياح المثيرة للغبار على نطاق واسع بدءاً من مساء اليوم.

وقال الفلكي الشوافي "تشير الصور والخرائط العددية للاقمار الصناعية ونماذج الطقس إلى تأثر اليمن خلال 48 ساعة القادمة بكتلة هوائية محملة بالغبار والاتربه مصحوبة برياح سطحية نشطة تبدا التاثير على الصحاري الداخلية وشرق اليمن ومع مساء اليوم الأحد الى صباح غدٍ الاثنين، متوقع تتوسع لتشمل مناطق واسعة من غرب اليمن".

وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى تراجع ملحوظ لهطول الأمطار المتفرقة على جنوب وغرب اليمن وتبقى معدلات الهطول تحت المعدل المعتاد.. داعياً الجميع إلى متابعة المستجدات ونشرات الطقس.