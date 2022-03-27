شاهد .. فارق العمر بين الفنانة أصالة نصري وزوجها فائق حسن يصدم الجمهور.. هل الفنانة أكبر منه؟.. أخيراً إنكشف السر المخفي للعلن !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

أحتفلت النجمة أصالة بزفاف إبنتها شام الذهبي على خطيبها رجل الأعمال المصري أحمد هلال.

وكانت قد أحتفلت أيضاً النجمة السورية أصالة، في سبتمبر الماضي بعقد قرانها على الشاعر العراقي فائق حسن، في حفل اقتصر على الأقارب والأصدقاء المقربين، بعد علاقة حب أستمرت فترة قصيرة.

يذكر أنهما يبلغان من العمر 52 عاماً، فلا يوجد بينهما فارق عمر إلا شهور فقط، فهما في نفس العمر، أصالة نصري من مواليد 15 مايو 1969.