شاهد .. شاب يصدم ’’هبة قطب‘‘ بسؤال محرج للغاية والدكتورة مش عارفة ترد عليه تقوله إيه ؟! (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار) فاجأ شاب مقبل على الزواج استشاري العلاقات الزوجية الدكتورة هبة قطب، بسؤال محرج عجزت عن الرد عليه. وسأل شاب مقبل على الزواج خلال برنامج «بوضوح» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة الحياة: «أنا داخل على جواز ومش عارف أقول لزوجتى أزاى أنى عايز أجامعها؟». ووصفت هبة قطب السؤال بالغريب، قائلة: «مش عارفة أرد عليه أزاى.. بس طالما هتتجوزك هتبقى عارفة إنك هتجامعها».

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