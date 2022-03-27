شاهد .. لن تصدق مافعله النجم تامر حسني بـ’’رضوى الشربيني‘‘ دون خجل وبجراءة صادمة في حفل زفاف إبنة أصالة نصري !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق مافعله النجم تامر حسني بـ’’رضوى الشربيني‘‘ دون خجل وبجراءة صادمة في حفل زفاف إبنة أصالة نصري !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

لقطة طريفة جمعت النجم تامر حسنى، مع الإعلامية رضوى الشربينى، خلال حفل زفاف شام الذهبى، الذى أقيم الليلة الماضية، عندما تعمد نجم الجيل غناء أغنية سى السيد أمام رضوى، المعروف عنها هجومها الدائم على الرجال ومساندة المرأة.

وفى فيديو منتشر عبر منصات السوشيال ميديا من الفرح، ظهر تامر حسنى وهو يغنى أغنيته "سي السيد"، ويبدو أنه كان متعمدا غنائها أمام رضوى الشربينى، قائلا لها: "انتو ليه عاملين كده ليه.. ودماغكوا دى معموله من ايه"، بينما كان رد رضوى هو الضحك والابتسامة مع تامر ثم الرقص معا.

والطريف فى الأمر، هو تضامن المطرب رامى صبرى مع تامر حسنى ضد رضوى الشربينى، وهو ما ظهر من نظراته عليهما خلال المزاح بينهما.

كما شاركت المطربة اللبانينة إليسا، النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبى، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وهى احدى أشهر أغنيات النجمة اللبنانية إليسا، حيث التف الحضور حول العروسين، وحول النجمتين، وتفاعلوا مع الأغنية بشكل كبير، كذلك غنت النجمة إليسا أغنية " سألوني كتير"، وأيضا بمشاركة النجمة أصالة.