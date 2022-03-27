شاهد .. أهانوه وشعر بالإذلال.. الفنان كاظم الساهر لم يحضر جنازة طليقته .. لن تصدق السبب صادم !!

انت الان تتابع خبر أهانوه وشعر بالإذلال.. الفنان كاظم الساهر لم يحضر جنازة طليقته .. لن تصدق السبب صادم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

على وقع وفاة طليقته قبل أيام قليلة كان واضحاً أن الفنان العراقي كاظم الساهر لم يحضر جنازة الراحلة التي دفنت في العراق حيث كانت متواجدة بآخر أيامها

القيصر الذي كان يحيي سلسلة حفلات في أميركا، غاب عن جنازة طليقته وتلقى التعازي بها في مسجد عمر الفاروق في لوس أنجلس ونشر صورة عن العزاء. كاظم في عزاء زوجته.

والحقيقة أن هناك سر قلة من بعرفونه عن سبب مغادرة كاظم العراق وعدم العودة إليه مرة أخرى وسط الكثير من الأقاويل أنه تم طرده.

ففي كتاب “كنت طبيبا لصدام” كُشف هذا السر وقيل أن كاظم تمت إهانته من قبل ابن الرئيس العراقي السابق بعد أن دعاه ليغني له في حفل خاص

ما أن انتهى من الغناء حتى طلب منه ابن الرئيس أن يوقع له مثلما يفعل مع معجباته البنات لكن نجل الرئيس الراحل أعطاه حذائه وأحذية أصدقائه ليوقع عليها.

وبحسب ما يقول صاحب الكتاب الدكتور علاء بشير الذي كان يعمل باحدي المستشفيات المخصصة لمعالجة النخبة العراقية الحاكمة، فإن الفنان العراقي اضطر للانصياع للأوامر لأنه يعرف أنه أي رفض سيكلقه كثيراً وربما تكون حياته وحياة عائلته في خطر.

روى هذه الحادثة محمد المفرجي أحد حراس ابن الرئيس الأسبق وتم توثيقها في الكتاب وقيل أن من بعدها لم يعد كاظم إلى العراق أبداً.