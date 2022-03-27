أخبار اليمن : تحديد الموعد الزمني لدخول مبادرة تعليق الضربات الجوية حيز التنفيذ

تحديد الموعد الزمني لدخول مبادرة تعليق الضربات الجوية حيز التنفيذصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن مبادرة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، ستدخل حيز التنفيذ الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد الموافق 27 من مارس 2022م.

وكان رئيس المجلس السياسي الاعلى، المشير الركن مهدي المشاط، اعلن مساء امس السبت تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير، وكافة الأعمال العسكرية باتجاه المملكة العربية السعودية براً وبحراً وجواً لمدة ثلاثة أيام بشكل أحادي.

كما اعلن وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية لمدة ثلاثة أيام، في حال أعلنت المملكة السعودية سحب جميع القوات الخارجية للتحالف من "أراضينا ومياهنا اليمنية، والتوقف التام عن دعم ميليشياتها المحلية في بلادنا".

واعلن الرئيس المشاط الاستعداد التام للإفراج عن كافة "أسرى التحالف الموجودين لدينا بما فيهم شقيق هادي وأسرى المليشيات المحلية، وكل الاسرى من الجنسيات المتوفرة في قبضتنا مقابل الإفراج الكامل عن كافة أسرانا الموجودين لدى التحالف بمختلف مكوناتهم".

وأكد الرئيس المشاط الاستعداد لتحويل هذا الإعلان إلى التزام نهائي وثابت ودائم في حال أعلنت والتزمت المملكة السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها الجوية على أراضي الجمهورية اليمنية بشكل نهائي وثابت ودائم.

