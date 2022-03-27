شاهد .. لميس الحديدي : مين نمبر ون إنتي والا ياسمين عبد العزيز؟ هكذا كان رد مي عز الدين الذي صدم الكل !!

انت الان تتابع خبر لميس الحديدي : مين نمبر ون إنتي والا ياسمين عبد العزيز؟ هكذا كان رد مي عز الدين الذي صدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل تداول مقطع فيديو من لقاء قديم جمع لميس الحديدي بالنجمة مي عز الدين، والتي تطل على الجمهور في رمضان القادم بمسلسلها الجديد جزيرة غمام.

في اللقاء سألتها لميس الحديدي: مين برأيك نمبر ون.. انتي والا ياسمين عبد العزيز؟

وقالت مي عز الدين في ردها أن الجمهور هو من يحدد من هو نمبر ون من ناحية الجماهيرية، وبخصوص الإيرادات اسألوا المخرجين متسألونيش أنا.

وتواصل النجمة مى عز الدين تصوير مشاهدها فى مسلسل "جزيرة غمام" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والتى تجسد فيه دور جديد ومختلف عليها تماماً إذ تظهر فى شخصية فتاة تدعى "سندس" وتنتمى إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات على نيل حبها.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.

مسلسل "جزيرة غمام" تدور أحداثه فى حقبة تاريخية بالعشرينيات أى قبل 100 عام من الآن، وتدور أحداثه فى إطار صعيدي يناقش صراع الأخوة، والمشاكل التي تحدث بيهم.