شاهد .. حكاية الطفل المعجزة.. ترك الفن بسبب صدمة وعمل في تأمين اتصالات الرؤساء ومبارك سخر منه.. لن تصدق من تكون ؟؟

انت الان تتابع خبر حكاية الطفل المعجزة.. ترك الفن بسبب صدمة وعمل في تأمين اتصالات الرؤساء ومبارك سخر منه.. لن تصدق من تكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

بابا أنت يا حبيبي.. من منا لا ينسى الطفل الذي قال هذه العبارة التلقائية للفنان العالمي الراحل عمر الشريف في فيلم إشاعة حب؟ فنان موهوب تميّز بجسده الصغير وتمتع بشقاوة وخفّة ظل لا مثيل لها.

إنه الفنان المصري أحمد فرحات أشهر طفل عرفته السينما المصرية، بدأ مشواره الفني وهو يبلغ من العمر 8 سنوات وقف بجانب عمالقة الفن مثل العندليب وإسماعيل يس وهند رستم وكوّن صداقات مع بعضهم.

وكان لتعرض مصر للنكسة في عام 1967 أثرًا كبيرًا على مشوار أحمد فرحات الفني، حيث قرر حينها ترك التمثيل تمامًا والتركيز على حياته العلمية.

كثير منا يحفظ ملامحه الطفولية الجميلة وأدواره الكوميدية المميزة، أما حياته الخاصة فلا يعرفها الكثيرون، لذا في هذا المقال سيذكر موقع “فن بوست” أبزر المعلومات عن أحمد فرحات.

أحمد فرحات هو ممثل مصري، ولد في 23 يوليو 1950، بعدما انتهى من الثانوية العامة التحق بالمعهد العالي الصناعي حيث تخصص في دراسة الاتصالات كما طوّر من نفسه وسافر إلى أمريكا ليستكمل تعليمه.

بفضل موهبته الفنية الكبيرة رغم صغر سنه، حصل الفنان أحمد فرحات على عدة ألقاب أبرزها كان لقبه “الطفل المعجزة”، كما تم تلقيبه بـ”فصيح السينما المصرية”.

3 سيدات.. أحمد فرحات وحياته الخاصة

تزوّج الفنان أحمد فرحات 3 مرات طوال حياته، فشلت زيجاته الأولى والثانية أما الثالثة فكانت من سيدة تدعى “فوزية” ظلّت على ذمته حتى الآن.

رغم زيجاته الثلاثة إلا أن أحمد فرحات لم ينجب أي أبناء، حيث كشف أنه يعاني من اضطراب في الهرمونات تمنعه من الإنجاب مؤكدًا أنه صارح زوجاته الثلاثة بهذا الأمر قبل إتمام الزواج.

“تأمين اتصالات الرؤساء”

أحمد فرحات بعيدًا عن التمثيل بعد النكسة التي تعرضت لها مصر عان 1967 قرر أحمد فرحات ترك مجال التمثيل ليركز على دراسته، وبالفعل استكمل تعليمه والتحق بالمعهد العالي الصناعي حيث تخصص في مجال الاتصالات.

فبعد تخرجه من المعهد عمل مهندسًا للاتصالات، وفي عام 1977 تم تعيينه في مكتب رئيس الجمهورية، حيث كانت مهامه هي تأمين اتصالات الرؤساء لمدة بلغت 30 عامًا.

حيث عمل أحمد فرحات في تأمين اتصالات الرئيس الراحل محمد أنور السادات لمدة 4 سنوات، ثم عمل أيضًا في تأمين اتصالات الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لمدة 26 عامًا.

كان الفنان المصري أحمد فرحات محبًا للفن والتمثيل منذ طفولته فكان يتمتع بحس فكاهي لا مثيل له وحضور مميز رغم صغر حجم جسده وقلّة خبرته الفنية.

شارك أحمد فرحات بالمسرح المدرسي وهو بالمرحلة الابتدائية، ولموهبته لفت الأنظار، فظهر لأول مرة على الشاشة في فيلم “مجرم في إجازة” وذلك بعدما اكتشفه المخرج صلاح أبو سيف ورشحه لهذا الدور.

أحمد فرحات كان من الأطفال المحظوظين، حيث عمل بجانب عمالقة من نجوم الوسط الفني وتعلم منهم أصول التمثيل، وأحبّه الجميع ورغم أن معظم أدواره كانت ثانوية إلا أنه ترك بصمة كبيرة.

ويعد من أشهر الأدوار التي قدمها أحمد فرحات كان دوره (الطفل فصيح) في فيلم “سر طاقية الإخفاء” حيث كان أول دور بطولة له وكان سببًا في شهرته.

ويعد أحمد فرحات من أشهر الأطفال الذين عرفتهم السينما المصرية، حيث لقب بفضل موهبته وشقاوته وخفّة ظلّه بـ”الطفل المعجزة”.

وظلّ يعمل الطفل أحمد فرحات بالفن منذ عام 1958 حتى عام 1967 ومن هنا اعتزل الفن وركز على تعليمه، وبعد أن تمت إحالته للتعاقد عاد للتمثيل عام 2012.

“مش ده بتاع طاقية الإخفاء؟”.. مبارك يسخر من فرحات

كشف الفنان المصري أحمد فرحات في حوارًا قديم له مع الإعلامي عمرو الليثي، عن رد فعل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بعدما شاهده لأول مرّة عندما عمل بالرئاسة كمهندس اتصالات.

وذكر أحمد فرحات أنه كان يعمل مهندسًا للاتصالات في رئاسة الجمهورية حيث كان مسئولًا عن اتصالات الرؤساء، وأول مرّة شاهده فيها حسني مبارك كان في مطار الدخيلة.

وقال الممثل أحمد فرحات: “في إحدى المرات عندما شاهدني مبارك كان في مطار الدخيلة وكان معه جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة وكانت أول سنة لمبارك كرئيس جمهورية”.

وتابع أحمد فرحات: “أول ما شافني مبارك قال الله إيه الموظفين اللي جايبين عيالهم معاهم يصيفوا، هو مصيف ولا إيه، ليرد عليه جمال عبد العزيز وقاله لا مش عيالهم ده أحمد فرحات زميلنا في الاتصالات”.

واختتم الفنان أحمد حكايته قائلًا: “فالرئيس مبارك رد قال له الله مش ده الواد بتاع طاقية الإخفاء؟ فقاله أيوه هو ده، فقاله طيب وهيمثلنا بقى ويقعد يغيب، فقال له لا ده خلاص ساب التمثيل تمامًا”.