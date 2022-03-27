طيران العدوان يقصف 3 منشئات طبية بالحديدة
أدانت وزارة الصحة العامة والسكان جريمة استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لمنشآت صحية في محافظة الحديدة، ما تسببت في إصابة مدنيين وتدمير منشآت طبية.
واستنكرت وزارة الصحة استهداف طيران العدوان لمركز مكرم بجزيرة كمران الصحي، والذي أدى إلى إصابة عشرة مدنيين في إحصائية أولية وكذا استهدافه مخازن أدوية مستشفى الأقصى التخصصي بحي ٧ يوليو، ما أدى إلى تدميره وتضرر أعيان مدنية ومنها مركز التحرير الطبي.
واعتبرت هذا الاستهداف انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والإنساني، يفاقم من معاناة أبناء الشعب اليمني .. مبيناً أن الاستهداف يأتي امتداداً لسلسلة جرائم التي ارتكبها العدوان وما يزال بالقصف المتعمد للمنشآت الصحية طوال عدوانه خلال السبع سنوات الماضية.
وفي بيان صادر عنها حملت وزارة الصحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية الكاملة إزاء جرائم العدوان على اليمن وفي المقدمة استهداف المنشآت الصحية بسبب صمتهم وتنصلهم عن واجباتهم، ما شجّع التحالف الأمريكي على استمرار ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طيران العدوان يقصف 3 منشئات طبية بالحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.